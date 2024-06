"Nous n'avons pas eu de doutes": la belle mise au point de Jérémy Doku après la victoire contre la Roumanie

Les Diables Rouges sont de retour dans cet Euro 2024. Notre équipe nationale a su s'imposer 2-0 et peut toujours croire en une qualification. Jérémy Doku, titulaire et solide dans ce match, a répondu à la presse après le match.

Selon lui, la défaite contre la Slovaquie n'a jamais pesé sur les Diables Rouges, ni sur lui après une erreur contre le premier adversaire de l'équipe nationale. "Je sais que j'ai fait une erreur sur le premier but et je l'assume totalement, mais on a eu des occasions pour marquer, on a été dangereux. Cela arrive et cela ne voulait pas dire que nous n'étions pas assez forts. Il n'y avait pas de doute", estime même le joueur de Manchester City.

"Romelu n'a pas de chance"

Revenons désormais sur le match contre la Roumanie. Jérémy Doku retient beaucoup de bonnes choses. "On a eu beaucoup d'occasions, après le 1-0, le plus important c'est de mettre les 2 et 3èmes, pour qu'il n'y ait plus d'espoir pour eux, mais le plus important, ce sont les trois points", a analysé l'ailier, interrogé par Emiliano Bonfigli. Il est ensuite revenu sur l'incroyable but annulé, encore une fois, pour Romelu Lukaku.

Selon lui, ce troisième but annulé en deux matchs n'a pas à nous inquiéter. "Il n'a pas de chance, mais il est content qu'on gagne. Il a été très impactant pendant tout le match, il a aussi mis une passe décisive. Ceux qui ont regardé le match savent qu'il a beaucoup apporté", tempère même l'ancien mauve, très proche de l'attaquant. Pour le reste, Doku assure que la Belgique est prête à aller battre l'Ukraine. "On vient pour gagner, on ne calcule pas trop. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les gens qui regardent", confie-t-il à ce sujet.

Réponse le 26 juin !