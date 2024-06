Tedesco a vu un manque d'efficacité: "Les occasions manquées ont été le point négatif"

La Belgique a loupé son entrée en lice dans l'Euro, s'inclinant 0-1 face à la Slovaquie lundi après un festival d'occasions manquées, deux buts annulés et un but concédé à la suite d'un ballon perdu par Jérémy Doku. "Je ne peux pas dire grand-chose sur ce que l'équipe aurait dû mieux faire", a indiqué Domenico Tedesco en conférence de presse.

"Nous avons eu beaucoup de grosses occasions et si tu peux marquer le premier but, c'est plus facile ensuite", a expliqué le sélectionneur. "Nous savions que notre adversaire allait pressé haut, et nous avons bien réagi à cela. La seule chose qui n'a pas été parfaite, ce sont les occasions manquées. Nous en avons eu beaucoup, et des grosses."

Pour Tedesco, il s'agit de la première défaite en tant que sélectionneur de la Belgique, après une série de quinze rencontres (dix victoires et cinq partages). La dernière défaite des Diables Rouges remonte au Mondial 2022 contre le Maroc, sous la houlette de Roberto Martinez.