Thibaut Courtois va-t-il s'excuser après avoir quitté les Diables Rouges? "On en parlera avec les joueurs", affirme Rudi Garcia

Avant de nuancer : pour le Français de 61 ans, le débat sera clos après la première discussion. "On va en parler une fois, après on n'y reviendra plus. C'est une nouvelle aventure, on part d'une page blanche, si je commence à m’occuper de ce qui s’est passé il y a deux ans, ou il y a quatre ans, on n'en finira pas, donc on va aller de l'avant", a-t-il conclu.

Le retour en sélection de Courtois a provoqué la retraite internationale de Koen Casteels, qui avait défendu les buts belges à l'Euro en Allemagne et avait remis en question l'attitude de la fédération vis-à-vis du retour de Courtois. "Je ne peux parler que des joueurs qui sont sélectionnables. Ce n'est plus le cas pour Koen. Il a décidé d'arrêter. Je suis d'accord avec la réaction de Vincent Mannaert", a réagi Garcia.

Le gardien du Real Madrid, brouillé avec Domenico Tedesco, n'a plus défendu la cage des Diables depuis le 17 juin 2023 face à l'Autriche. Il devrait fêter sa 103e sélection contre l'Ukraine.