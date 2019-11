Tirage EURO 2020 - Portrait des adversaires des Diables Rouges à l'Euro 2020: Russie, Danemark et Finlande

(Belga) Portrait des trois adversaires de la Belgique en phase finale de l'Euro 2020 de football dans le groupe B:

RUSSIE Fédération: Rossieskie Foetbol'nyi Sojoez (RFS) Fondée en 1912 Surnom: Sbornaya (nationale ploeg) Classement FIFA: 38 Coupe du monde: 10 participations (dont 7 sous l'Union Soviétique), 4e en 1966 (URSS) Euro: 12 participations, vainqueur en 1960 (URSS), 2e en 1964, 1972 et 1988 (URSS), demi-finaliste en 2008 JO: vainqueur en 1956 et 1988 (URSS) Sélectionneur Stanislav Cherchesov (Rus) Capitaine: Artem Dzyuba (Zenit/Rus) Principaux joueurs: Artem Dzyuba (Zenit/Rus), Mario Fernandes (CSKA Moskou/Rus), Aleksandr Golovin (AS Monaco/Fra), Denis Cheryshev (Valencia/Esp) Qualifiée comme deuxième du Groupe I (derrière les Diables Rouges), avec 24 points sur 30. La Russie veut confirmer son quart de finale en Coupe du monde pour sa cinquième phase finale de suite dans un championnat d'Europe. Les face à face avec la Belgique (12): 16/11/2019: Qualifications Euro 2020 Russie - Belgique 1-4 21/03/2019: Qualifications Euro 2020 Belgique - Russie 3-1 28/03/2018: Préparation Russie - Belgique 3-3 22/06/2014: Coupe du monde 2018 phase de groupes Belgique - Russie 1-0 17/11/2010: Préparation Russie - Belgique 0-2 14/06/2002: Coupe du monde 2002 phase de groupes 3-2 24/04/1996: Préparation Belgique - Russie 0-0 15/06/1986: Coupe du monde 1986 Belgique - Union Soviétique 4-3 (ap.prol.) 01/07/1982: Coupe du monde 1982 Belgique - Union Soviétique 0-1 06/06/1970: Coupe du monde 1970 phase de groupes Union Soviétique - Belgique 4-1 24/03/1968: Préparation Union Soviétique - Belgique 1-0 22/05/1966: Préparation Belgique - Union Soviétique 0-1 DANEMARK Fédération: Dansk Boldspil-Union (DBU) Fondée en 1889 Surnom: Danish Dynamite Classement FIFA: 16 Coupe du monde: 5 participations Euro: 9e participation, vainqueur en 1992, demi-finaliste en 1984 Sélectionneur Age Hareide (Nor) Capitaine: Simon Kjaer (Atalanta/Ita) Principaux joueurs: Christian Eriksen (Tottenham/Ang), Yussuf Poulsen (RB Leipzig/All), Andreas Christensen (Chelsea/Ang), Thomas Delaney (Borussia Dortmund/All), Kasper Schmeichel (Leicester City/Ang)uef Le Danemark a terminé deuxième de son groupe D en qualifications à un point de la Suisse mais n'assurant son billet que lors de l'ultime journée (1-1 en Irlande). Son sélectionneur, Age Hareide a d'ores et déjà annoncé son retrait après l'Euro, il sera remplacé par Kasper Hjulmand. Les face à face avec la Belgique (13): 03/06/2000: Préparation Danemark - Belgique 2-2 06/09/1995: Qualifications Euro 1996 Belgique - Danemark 1-3 12/10/1994: Qualifications Euro 1996 Danemark - Belgique 3-1 23/08/1989: Préparation Belgique - Danemark 3-0 05/06/1988: Préparation Danemark - Belgique 3-1 19/06/1984: Euro 1984 phase de groupes Belgique - Danemark 2-3 27/05/1982: Préparation Danemark - Belgique 1-0 26/05/1971: Qualifications Euro 1972 Danemark - Belgique 1-2 25/11/1970: Qualifications Euro 1972 Belgique - Danemark 2-0 26/11/1933: Préparation Belgique - Danemark 2-2 05/06/1932: Préparation Danemark - Belgique 3-4 05/10/1924: Préparation Danemark - Belgique 2-1 15/04/1922: Préparation Belgique - Danemark 0-0 FINLANDE Fédération: Suomen Palloliitto (Football Association of Finlande) Fondée en 1907 Classement FIFA: 58 Coupe du monde: / Euro: 1re participation Sélectionneur Markku Kanerva (Fin) Capitaine: Tim Sparv (FC Midtjylland/Dan) Principaux joueurs: Teemu Pukki (Norwich City/Ang), Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen/All), Jesse Joronen (Brescia/Ita) La Finlande a terminé deuxième du groupe J, n'encaissant que 9 buts, derrière l'Italie, mais devant la Grèce et la Bosnie-Herzégovine, ce sera sa toute première participation à un championnat d'Europe. C'est le point d'orgue du travail entamé depuis 2004 par la fédération avec Markku Kanerva. Il fut d'abord sélectionneur des Espoirs puis celui des A à partir de 2016. Les face à face avec la Belgique (11): 01/06/2016: Préparation Belgique - Finlande 1-1 09/02/2011: Préparation Belgique - Finlande 1-1 11/08/2010: Préparation Finlande - Belgique 1-0 13/10/2007: Qualifications Euro 2008 Belgique - Finlande 0-0 06/06/2007: Qualifications Euro 2008 Finlande - Belgique 2-0 15/08/2001: Préparation Finlande - Belgique 4-1 18/08/1999: Préparation Belgique - Finlande 3-4 09/10/1968: Qualifications Coupe du monde 1970 Belgique - Finlande 6-1 19/06/1968: Qualifications Coupe du monde 1970 Finlande - Belgique 1-2 23/09/1953: Qualifications Coupe du monde 1954 Belgique - Finlande 2-2 25/05/1953: Qualifications Coupe du monde 1954 Finlande - Belgique 2-4 (Belga)