"Tout cela me manque": Thibaut Courtois, de passage en Belgique, déclare sa flamme... aux Diables Rouges

Julie Biesmans et Thibaut Courtois ont inauguré vendredi le onzième terrain de football social Red Court au parc sportif Katteberg, à Bilzen. En plus de cette inauguration, ils ont endossé le rôle d'ambassadeurs du projet. Ensemble, ils totalisent 206 sélections.

Lorsqu'on leur a proposé de devenir ambassadeurs pour ce terrain dans leur ville natale, ils n'ont pas hésité. "Si j'habitais encore à Bilzen, je pourrais entendre les footballeurs et les footballeuses présents sur le Red Court depuis mon jardin", confie Julie Biesmans. "Cela me ramène à mon enfance, lorsque jouer au football avec mes copains et copines était mon passe-temps favori. Désormais, chaque fois que je serai à Bilzen, je viendrai avec plaisir passer du bon temps sur le Red Court. Pour encourager les joueurs et joueuses, ou peut-être même pour taper dans un ballon."

Thibaut Courtois renchérit : "C'est un plaisir de voir tant de jeunes footballeurs prendre du plaisir ici, sur le Red Court. Car de Bilzen à Madrid, la force du football réside dans le fait qu'il rassemble. Une fois que nous avons enfilé nos chaussures de football, nous oublions nos différences et profitons du plus beau sport qui soit."