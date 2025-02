"Une cassure", "Il veut sentir du respect": le père de la pépite Chemsdine Talbi allume l'Union belge

Chemsdine Talbi est décidément sur toutes les lèvres. Le prodige brugeois doit faire son choix entre la Belgique et le Maroc pour son avenir international. Dans une interview accordée à la presse flamande, son papa n'a pas manqué de mettre la pression sur l'Union belge.

On sent que la trêve internationale approche à grands pas. Les 20 et 23 mars, les Diables Rouges disputeront un barrage décisif en Ligue des Nations, avec deux duels intéressants contre l'Ukraine. Rudi Garcia, le nouveau sélectionneur, va donc préparer sa première sélection, avec plusieurs défis à relever.

Il y a d'abord eu la question du retour de Thibaut Courtois, mais c'est ensuite le débat sur les bi-nationaux qui s'est invité dans les médias. Konstantinos Karetsas, qui peut jouer pour la Grèce, et Chemsdine Talbi, qui hésite entre la Belgique et le Maroc, sont principalement concernés. Une sélection en mars les "verrouillerait" en Belgique, s'ils montent au jeu du moins.