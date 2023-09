Voici les Diables Rouges qui affronteront l'Azerbaïdjan et l'Estonie en qualifs de l'Euro 2024

Les Diables Rouges ne sont pas encore qualifiés pour l'Euro 2024 de football. Ils n'ont joué que trois matchs et se déplacent donc en Azerbaïdjan (samedi 9 septembre), avant de recevoir l'Estonie (mardi 12 septembre). Le sélectionneur Domenico Tedesco a dévoilé la sélection à 12h ce vendredi. Il y a eu des changements, notamment vu les abscences de Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne (blessés). La plus grande surprise est la présence d'Hugo Siquet (Cercle de Bruges), tandis que Lukaku, qui vient de signer à Rome, fera tout de même partie de l'équipe malgré son manque de rythme. Voici la sélection :

Bodart, Casteels, Kaminski, Sels en tant que gardien. Et le reste de l'équipe, par ordre alphabétique: Al-Dakhil, Bakayoko, Batshuayi, Carrasco, Castagne, De Ketelaere, Debast, Deman, Doku, Faes, Lukaku, Lukebakio, Mangala, Onana, Openda, Siquet, Theate, Tielemans, Trossard, Vertonghen

La campagne de qualification se passe plutôt bien. Après une victoire facile 0-3 en Suède, un partage 1-1 face à l'Autriche et un succès 0-3 en Estonie, la Belgique compte 7 points dans le groupe F. Elle est derrière l'Autriche, qui accumule 10 points, mais en 4 matches.