Yannick Carrasco confiant avant l'Euro: "Il y a énormément de talent dans cette équipe"

"La victoire reste le plus important car c'est un match de préparation. Il y a eu beaucoup de changements, presque deux équipes en 90 minutes, donc on va analyser la rencontre et voir ce qu'on peut améliorer", a-t-il expliqué au micro de la RTBF après la rencontre.

"Je me suis créé des occasions, c'est le plus important, mais il y a des soirs comme ça où le ballon ne veut pas rentrer. Il faut continuer sur notre lancée, car il y a énormément de talent dans l'équipe et d'envie. N'importe quel joueur qui montre qu'il en veut a sa place."