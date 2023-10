Diego Alonso est le nouveau coach du FC Séville

C'est la première fois qu'Alonso entraîne en Europe. En tant que joueur, il a évolué en Espagne avec Valence et l'Atlético de Madrid, entre autres, et il compte huit sélections avec l'Uruguay. En tant qu'entraîneur, il a travaillé pour des clubs uruguayens et mexicains et pour l'Inter Miami. Nommé à la tête de son équipe nationale en décembre 2021, il est parvenu à la qualifier pour la Coupe du monde au Qatar, mais il a échoué en phase de groupes.

Le limogeage de Mendilibar est intervenu dimanche après les matches nuls contre le PSV (2-2, Ligue des champions) et le Rayo Vallecano (2-2, Liga). Séville est 14e en championnat.