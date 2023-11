Dzagoev, co-meilleur buteur de l'Euro 2012, met un terme à sa carrière

Le milieu offensif n'a disputé que 14 minutes depuis fin septembre pour le club grec en raison de blessures. Avant cela, il était resté plusieurs mois sans club après la fin de son contrat au Rubin Kazan. Il a passé la plus grande partie de sa carrière au CSKA Moscou, où il a joué de 2008 à 2022.

"Je n'ai pu jouer que deux matchs avec Lamia et puis j'ai été écarté plusieurs semaines à cause d'une blessure aux ischio-jambiers", a raconté Dzagoev. "On m'a laissé récupérer tranquillement, mais juste avant de rejoindre le groupe, je me suis blessé au mollet gauche. Ces cinq dernières années, j'ai souffert de plusieurs blessures, c'est pourquoi j'ai pris cette décision soudaine. J'ai décidé que c'était assez. Cela devient difficile, tant mentalement que physiquement."