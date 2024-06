Ecosse et Suisse se quittent dos à dos au terme d'un match rythmé

L'Ecosse et la Suisse se sont quittées sur un partage 1-1, mercredi à Cologne, lors de la deuxième journée du groupe A. McTominay (13e) a inscrit le but écossais tandis que Shaqiri a égalisé pour les Suisses (26e).

Après la déroute contre l'Allemagne, l'Ecosse avait à cœur de relever la tête et a rapidement montré de meilleures dispositions. Peu avant le quart d'heure, Scott McTominay armait une frappe que Fabian Schär déviait dans son propre but (13e, 1-0). Un but un peu chanceux qui ne permettait toutefois pas aux Écossais de rester longtemps aux commandes.

Moins de quinze minutes plus tard, après une relance en retrait ratée de la défense écossaise, Xherdan Shaqiri frappait en un temps du gauche pour égaliser (26e, 1-1). Au passage, le médian offensif suisse signait son sixième but lors de six derniers grands tournois consécutifs (trois Coupes du monde, trois Euros). Les Suisses pensaient même passer devant à la demi-heure après une réalisation de Dan Ndoye, mais l'arbitre signalait directement une position de hors-jeu (32e).