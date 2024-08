Eupen et Beveren se quittent dos à dos et prennent provisoirement la tête

Ce vendredi, la deuxième journée de Challenger Pro League débutait avec, notamment, la rencontre entre Eupen et Beveren. Victorieuses lors de la première journée, les deux équipes cherchaient donc à poursuivre sur leur lancée. Aucune n'est parvenue à prendre le dessus sur l'autre, le match se soldant par un partage 2-2. Emond (14e) et Déom (70e) ont inscrit les buts eupenois tandis que Khatir (12e) et Servais (35e) ont marqué ceux de Beveren.