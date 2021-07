Leonardo Bonucci n'a pas tremblé au moment d'égaliser. Le défenseur italien a profité, comme toute son équipe, qui a ensuite bataillé jusqu'aux tirs au but pour remporter le tournoi, son deuxième à ce niveau.

Mais une image nous a échappé. Sur sa célébration, Bonucci s'adresse à la caméra et tacle les Anglais, dont le slogan "It's Coming Home" fait le tour du monde depuis le début du tournoi. "It's coming to Rome", hurle le joueur, visiblement déterminé. Le final lui a donné raison.