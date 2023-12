Fadera préféré à Bonsu Baah avec Genk contre Cukaricki, Sor en pointe

Alieu Fadera a été préféré au poste d'ailier gauche à Christopher Bonsu Baah pour la rencontre entre Genk et Cukaricki jeudi soir, pour le compte de la 6e et dernière journée du groupe F de la Conference League de football à la Cegeka Arena.

Yira Sor, en forme avec trois buts lors des deux derniers matches de championnat, a également été aligné devant, laissant Tolu Arokodare et Andi Zeqiri sur le banc. Au poste d'arrière droit, Zakaria El Ouahdi remplace Daniel Munoz, suspendu. Wouter Vrancken n'a pas surpris dans le reste de sa composition d'équipe.

Maarten Vandevoordt sera dans les buts, derrière une ligne de quatre avec El Ouahdi, Mark McKenzie, Mujaid Sadick et Gerardo Arteaga. Au milieu, Bryan Heynen et Matias Galarza soutiendront les offensifs Joseph Paintsil, Bilal El Khannouss et Fadera. Sor sera seul en pointe de l'attaque.