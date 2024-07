Après 13 années au club, Zeno Debast quitte Anderlecht et rejoint le Sporting Portugal

Pur produit de la formation anderlechtoise, le natif de Halle a rejoint les U18 du club en 2019 avant de passer chez les U21 l'année suivante. Il a fait la transition vers l'équipe première pour laquelle il a fait ses débuts le 2 mai 2021 lors d'un match de Champions Playoffs face au Club Bruges.

Au total, Debast a disputé 96 rencontres avec le Sporting d'Anderlecht, où il n'avait plus qu'un an de contrat, et aura délivré une passe décisive. Il compte 67 rencontres de phase classique, 13 de Conference League, 11 de Champions Playoffs et 5 de Coupe de Belgique.