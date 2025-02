Changement de couleur: voici le nouveau maillot extérieur des Red Flames

Il s'agit d'un "maillot jaune et élégant avec des détails 'flamboyants'" dont la couleur "du maillot extérieur des Diables Rouges lors de la Coupe du monde 2018", a expliqué l'URBSFA. "Une interprétation graphique d'une flamme est visible sur le nouveau maillot des Flames, une référence ludique au nom de l'équipe", a détaillé la fédération.

"Des flammes sont également incorporées dans le détail BELGIUM au niveau du cou. Les couleurs d'été violet et orange complètent le maillot. Le short et les chaussettes sont également jaunes. Enfin, un short et des chaussettes violets ont été conçus pour les matches où le règlement impose une autre couleur".

Ce maillot est le troisième qu'Adidas, l'équipementier des équipes nationales de football, a spécialement conçu pour les Red Flames, après le maillot noir en 2022 et le bleu/blanc en 2023. Le maillot rouge foncé sera toujours utilisé pour les matchs à domicile.