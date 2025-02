Faut-il s'inquiéter pour Kevin De Bruyne? "Quand on dit qu'il est fini, il faut arrêter les bêtises", répond Marc Delire

Plus globalement, KDB semble à la peine face à des adversaires de très haut niveau, même en championnat. "Dès que le niveau augmente, il a quand même pas mal de difficultés. Pour comparer avec Modric, 39 ans, à 33 ans, comme Kevin De Bruyne, il était encore un pion majeur du Real Madrid, titulaire indiscutable", analyse d'ailleurs Kevin Sauvage qui sent le joueur "frustré dans son langage corporel".

"Quand on dit qu’il est fini, il faut arrêter de dire des bêtises, il n’est pas fini. Il n’est juste plus comme avant. Il faut baisser la barre, il a 33 ans", défend, lui, Marc Delire, qui voudrait que Rudi Garcia adapte son système pour permettre à De Bruyne de continuer à briller. "Messi, champion du monde à 34 ans et demi, avait De Paul et Mac Allister à côté de lui. Il faut faire exactement la même chose avec De Bruyne. Rudi Garcia doit faire cela avec les Diables Rouges".

