Chidera Ejuke poursuit sa carrière à Séville après son prêt à l'Antwerp

L'entraîneur anversois Mark van Bommel a donné beaucoup de temps de jeu à l'ailier et l'a souvent préféré à Gyrano Kerk et Jacob Ondrejka. Le dribbleur nigérian a disputé 39 matchs au cours de l'exercice 2023-2024, inscrit 5 buts et délivré 6 passes décisives.

Ejuke, qui compte 8 sélections avec l'équipe nationale nigériane, est le premier transfert estival du FC Séville, qui a terminé à une maigre 14e place la saison dernière. Chez les Rojiblancos, il aura pour coéquipiers Adnan Januzaj et Dodi Lukebakio.