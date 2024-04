Dossier Westerlo - Genk : tout le monde demande l'acquittement

Westerlo, Genk et tous les joueurs et entraîneurs concernés ont demandé l'acquittement devant la Commission Disciplinaire du Football Professionnel (DCP) à Tubize mardi après-midi dans l'affaire concernant la fin de match controversée entre Westerlo et Genk. Une similitude dans les deux plaidoyers était la décompression des deux groupes de joueurs après des mois de forte pression pour éviter la relégation ou atteindre les Champions' Playoffs.

Le parquet fédéral a réclamé des amendes de 10.000 euros pour les deux clubs et de 1.000 euros pour tous les joueurs présents sur le terrain, à l'exception de Nicolas Madsen (Westerlo) et de Joris Kayembe (Racing Genk). Pour le fameux "une-deux", le procureur fédéral, Ebe Verhaegen, voulait leur infliger une suspension de deux matches et une amende de 2.000 euros. Les entraîneurs Rik De Mil et Wouter Vrancken risquent également une suspension de deux matches, plus un avec sursis et une amende de 2.500 euros.

Jochem Martens, l'avocat de Genk, a montré à la Commission des images de l'équipe vidéo sur lesquelles Vrancken était présent. Ces images montrent comment Vrancken a continué à donner des conseils dans le temps additionnel. "Wouter était concentré et avait donné une instruction : attendre la pression de Westerlo", a déclaré Martens.