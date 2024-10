Elle est incroyable: Tessa Wullaert brille avec les Red Flames et égale le record de Romelu Lukaku

Elles ont poursuivi leur travail de sape et trouvèrent la récompense à la 36e minute. Un coup de coin de Wullaert était prolongé de la tête par Van Kerkhoven (1-0). Wullaert libéra totalement la Belgique en doublant la marque trois minutes plus tard (2-0). La capitaine manqua encore la cible (45e) avant de signer son doublé (3-0, 45e+4) et son 85e but en sélection.

Wullaert et Lukaku, même record

Elle égale ainsi le total de buts de Romelu Lukaku, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges. Un véritable accomplissement, forcément. "Je ne savais pas, mais c’est chouette évidemment. Plus je marque, mieux, c’est. Mais je ne me préoccupe pas trop des statistiques. C’est mon job de marquer des buts et je sais que si j’ai des occasions, ça arrivera", a-t-elle sobrement réagi après la victoire contre la Grèce.

En seconde mi-temps, la Grèce resta toujours aussi repliée devant son but. Les Belges n'ont pas levé le pied. Coup sur coup, Missipo a inscrit le 4-0 (55e) et Van Kerkhoven le 5-0 (57e). La transversale repoussa un envoi de Wullaert (71e) avant l'unique occasion grecque repoussée par Lichtfus (78e).

La Belgique (FIFA 20) avait terminé 3e de son groupe en Ligue A (derrière l'Espagne et le Danemark) ce qui l'obligea de jouer les barrages. Le tirage leur a désigné la Grèce, 65e nation au classement mondial, issue de la Ligue C. Les Flames seront opposées au second tour des barrages à l'Ukraine (FIFA 35) qui a éliminé la Turquie (FIFA 58) 1-1 et 2-0. Les rencontres se joueront les 29 novembre en déplacement et 3 décembre en Belgique.

Le championnat d'Europe 2025 se jouera du 2 au 27 juillet en Suisse et réunira seize équipes dont la Suisse qualifiée d'office.