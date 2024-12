En route pour l'Euro 2025: les Red Flames battent l'Ukraine et valident leur ticket pour la compétition

La Belgique s'est qualifiée pour la phase finale de l'Euro féminin de football 2025, organisé en Suisse, grâce à sa victoire 2-1 sur l'Ukraine, mardi, à Louvain, lors du deuxième tour retour des barrages qualificatifs. Victorieuses 0-2 à l'aller, les Red Flames ont assuré leur troisième qualification consécutive grâce à Mariam Toloba (67e) et Tessa Wullaert (90e). Lyubov Shmatko (79e) avait provisoirement égalisé.

Les joueuses d'Ives Serneels ont pris le match en main dès le coup d'envoi. Il fallait cependant attendre la 11e minute pour le premier tir, non cadré, signé Jill Janssens. Après un tir à côté, Hannah Eurlings héritait de la plus belle opportunité belge. Sa reprise depuis le petit rectangle était repoussée par la gardienne Daria Keliushyk (24e). À la 33e minute, un but contre son camp de Kateryna Korsun était annulé pour un hors-jeu au début de l'action.

Les Ukrainiennes se montraient plus entreprenantes en début de seconde période et Lisa Lichtfus devait se détendre sur une frappe d'Olha Ovdiychuk (54e).