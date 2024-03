Hein Vanhaezebrouck suspendu un match pour ses déclarations sur l'arbitre De Cremer

L'entraîneur de La Gantoise est sanctionné pour ses propos à l'égard de l'arbitre Wesli De Cremer lors de la conférence de presse qui a suivi le match entre le Standard et La Gantoise joué le 2 mars. Les Gantois ont perdu 4-2, après, entre autres, un carton rouge adressé à la 18e minute à Nurio Fortuna et une phase de penalty discutable. Selon Vanhaezebrouck, De Cremer avait "trop peu d'expérience" et n'aurait pas été "prêt" pour le niveau de la rencontre.

Présent lors de l'audience, Wesli De Cremer a confirmé qu'il s'était senti insulté. "C'est subjectif, mais en ce qui me concerne, cela ne peut arriver dans notre football. Cela a une influence sur les jeunes et les séries inférieurs, également dans la recherche de nouveaux arbitres", a déclaré l'arbitre de 31 ans.