Hervé Koffi quitte Charleroi pour rejoindre Will Still à Lens

Hervé Koffi quitte Charleroi pour s'engager avec Lens, ont communiqué les deux clubs lundi. Le gardien burkinabé a signé un contrat jusqu'en juin 2028 avec le club désormais entraîné par Will Still.

"Le staff, la direction, les joueurs et toute la grande famille du Sporting remercient chaleureusement Hervé pour tout ce qu'il a apporté durant son passage sous nos couleurs et lui souhaitent le meilleur pour la suite de sa carrière", a écrit le club carolo dans son communiqué.

L'international burkinabé (54 caps) évoluera désormais sous les ordres de Will Still à Lens. Après son départ de Reims, l'entraîneur belge a rejoint les Sang et Or pour remplacer Franck Haise, parti à Nice.