Un joueur anderlechtois à la rue, le Standard qui traîne, un Diable Rouge en feu: le Vestiaire vous dit tout sur l'actu du football belge

Commençons par Anderlecht. Battus à Genk (2-0), les Mauves ont encore une fois peiné à convaincre nos consultants. Un homme en particulier était dans leur viseur: Zanka, le défenseur central, encore une fois complètement malmené par ses adversaires. Pour Marc Delire, il est d'ailleurs temps que David Hubert lance Armando Lapage, qui patiente sur le côté. "Je préfère que Lapage fasse une boulette, parce qu'il va rester longtemps et qu'il a l'ADN d'Anderlecht. Zanka ne sert à rien", s'emporte même notre consultant.

La 19ème journée de Pro League a rendu ses verdicts. Comme chaque lundi, l'équipe du Vestiaire s'est donc réunie pour analyser les faits importants de cette journée. Un Standard toujours dans le dur, l'Union qui cale à Bruges, Anderlecht en souffrance à Genk. On fait le point.

En revanche, Colin Coosemas est actuellement considéré comme le rempart des Mauves, qui peuvent encore une fois se rassurer de la forme de leur gardien. "Il fait deux sorties extraordinaires avec son pied gauche", a par exemple déclaré Silvio Proto, sous le charme du gardien bruxellois. "Sans lui, je crois qu'Anderlecht, je ne vais pas dire qu'il n'est pas dans le top 6, mais on n'en est pas loin", estime de son côté Kevin Sauvage. "C'est le meilleur, il n'y a même pas à discuter", conclut Marc Delire, qui ne veut pas enterrer Anderlecht après cette défaite. "Nous sommes en décembre. Si Vertonghen revient, Hazard n'est pas loin non plus... il faut y croire", a-t-il détaillé.

À lire aussi Des offres en janvier, une vente possible en mars: les choses se précisent sur le rachat du Standard

Un rachat qui s'accélère au Standard ?

Le deuxième grand chapitre concernait en réalité le Standard. Si Isaac Price a rassuré nos experts, le plus gros du sujet concernait évidemment la vente du club. Où en est-on, précisément ? "Il y a un plan qui a été mis en place, cela prend des années", nous confie Kevin Sauvage, l'expert du Standard chez Sudinfo. ACAP, qui gère les finances du Standard actuellement, est en difficulté et le club progresse à grande vitesse dans son processus de vente.

Tout pourrait même se décanter dans quelques semaines. "La deadline pour les offres, pour aller plus loin, c'est le 21 janvier. Le 21 janvier, les potentiels repreneurs doivent avoir posé leur offre liante", nous confirme le journaliste, évoquant une possible vente définitive pour le mois de mars prochain. Les Rouches cherchent un repreneur depuis des mois et l'annonce du départ de 777 Partners, englué dans de grosses affaires juridiques.

On termine cette émission par un petit passage par l'étranger. Charles De Ketelaere est en pleine forme en Italie, avec l'Atalanta. Il séduit clairement nos consultants, lui qui totalise 10 buts et 9 assists cette saison en club. "A terme, il doit être le patron", estime Marc Delire, qui veut qu'on l'installe dans le noyau des Diables Rouges. Tous sont aussi sous le charme de Karetsas, le jeune talent de Genk, qui hésite entre la Belgique et la Grèce pour sa carrière internationale.