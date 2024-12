Des offres en janvier, une vente possible en mars: les choses se précisent sur le rachat du Standard

Selon Kevin Sauvage, présent sur la plateau du Vestiaire, les choses se précisent en coulisses. ACAP, qui s'occupe actuellement de soutenir le Standard d'un point de vue financier, fait aussi face à des difficultés économiques. "Cela veut dire que, si le Standard n'est pas racheté avant la fin de la saison, le club est mort", s'alarme Marc Delire. Mais une solution pourrait rapidement être trouvée, avec une vente définitive du club. Et ce dans les prochaines semaines.

Va-t-on enfin trouver une solution à Sclessin ? Visiblement, cela se rapproche. Le club liégeois est toujours à vendre. Depuis des mois, les dirigeants cherchent un repreneur pour succéder à 777, englué dans de graves problèmes financiers et qui veut se retirer. Mais où en est-on, concrètement, en cette fin d'année 2024 ?

"La deadline pour les offres, pour aller plus loin, c'est le 21 janvier", nous confie le journaliste, spécialiste du Standard. Une fois les offres reçues, la direction liégeoise va entamer les négociations concrètes. "Les décideurs américains vont choisir un candidat pour des négociations exclusives. Et on espère, au mois de mars, que le dossier soit finalisé", nous précise-t-il ensuite.

Pour autant, Silvio Proto continue d'émettre de sérieux doutes. "Mais qui va racheter le Standard avec 70 millions d'euros de dettes ?", s'interroge l'ancien gardien d'Anderlecht. Réponse dans quelques semaines.