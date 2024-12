Ils étaient dans le top 5... jusqu'à la 94ème: le Standard se fait reprendre à la dernière seconde contre Louvain

Le Standard avait un beau coup à jouer ce samedi soir. Les Rouches recevaient OHL, 14ème et dont la dernière victoire en championnat remontait au 26 octobre, bien qu'ils se soient aussi imposés contre Zulte Waregem en coupe cette semaine (5-0). En cas de succès, les Rouches avaient l'occasion de se retrouver, potentiellement, au cœur du top 6.

La première mi-temps aura clairement été dominée par une équipe du Standard plus conquérante et mieux organisée que celle des Louvanistes. Le premier gros fait de match est survenu à la 28ème minute, lorsque Calut, se tordant de douleur, était évacué sur civière et déforçait ainsi la défense du Standard.