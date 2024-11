"Je ne m'attendais pas à être invité à un barbecue": Olivier Renard répond aux fans d'Anderlecht et dévoile son futur plan

Comme nous vous l'avons expliqué, les débuts de Renard avec le club bruxellois ont été agités. De nombreux supporters bruxellois lui reprochent son passé liégeois, en tant que joueur et en tant que directeur sportif. Certains ont exprimé leur colère contre Tubize avec une banderole hostile. Mais le principal intéressé comprend cela et ne compte pas reprocher aux fans d'avoir réservé à tel accueil à leur nouvelle recrue.

Olivier Renard, directeur sportif d'Anderlecht, personne ne l'avait vraiment vu venir. L'ancien gardien, passé par Charleroi, le Standard ou encore Naples et Malines, a signé il y a quelques jours pour succéder à Jesper Fredberg. Dans la foulée de l'annonce, il avait eu droit à des banderoles hostiles lors d'un match de Coupe joué contre Tubize. Accueilli avec prudence, Olivier Renard est aujourd'hui comblé et s'est exprimé pour la première fois sur son arrivée chez les Mauves.

"Je ne suis pas naïf. Je ne m’attendais pas à ce qu’ils m’invitent à un barbecue", a-t-il reconnu, interrogé par Sudinfo. "Je savais qu’il y aurait des critiques, et je les accepte. Je comprends l’action de tout supporter qui est en colère ou déçu. Je m’y étais préparé. Cela fait partie du football. Tant que cela reste dans les limites du respect. C’est à moi de prouver, avec le club et l’équipe, que nous pouvons mener Anderlecht vers le haut. J’ai eu des banderoles contre moi aussi au Standard", a-t-il ensuite détaillé.

Une signature express

Olivier Renard s'est ensuite confié sur les circonstances de son arrivée. Les discussions entre le directeur sportif de 45 ans et Wouter Vandenhaute, le président du Sporting, se sont accélérées rapidement, après une première prise de contact originale. "Le jour de Belgique-France, le président m’a simplement demandé si le poste pourrait éventuellement m’intéresser, mais sans plus. Après, tout s’est accéléré en quelques jours. Pour tout le monde, cela a été beaucoup plus vite que prévu", a reconnu Renard, qui connaît très bien celui qui est venu le chercher.

"On se connaît depuis très longtemps et, même si on ne se fait pas des messages toutes les semaines, nous étions toujours en contact. Dans le Limbourg où j’habite, nous nous sommes rencontrés par hasard dans un restaurant où je mangeais avec mon épouse. Ensuite, il y a eu Anderlecht-Standard auquel j’ai assisté, placé aux côtés de la direction du Standard mais invité par Anderlecht. Lorsqu’ils ont pris la décision de garder David Hubert comme T1 quatre jours plus tard, j’ai envoyé un message à Wouter pour lui dire que je trouvais que c’était le meilleur choix", a d'ailleurs raconté le natif de Haine-Saint-Paul.