Le Standard évite le but le plus drôle de l'année, Olivier Renard déjà secoué: Dans le Vestiaire fait le topo sur l'actu du football belge

La Pro League se poursuit. Ce week-end encore, les meilleures équipes de notre pays étaient présentes sur les différents terrains de notre pays. Le Standard, Anderlecht, Genk et Bruges se sont imposés, l'Union a partagé l'enjeu contre Malines et Charleroi a encore craqué contre le Cercle de Bruges. Damien Marcq, Marc Delire et Kevin Sauvage étaient réunis, ce lundi matin, pour évoquer l'actualité de cette semaine.

Le Standard s'en sort bien

Premier grand sujet de conversation, la fameuse phase du but annulé de Saint-Trond contre le Standard. Matthieu Epolo, visiblement déconcentré, laissait passer un ballon avant de contrôler et de placer le cuir sur le pied d'un adversaire, concédant un but qui aurait pu priver les Rouches de la victoire. Mais le but était finalement annulé pour une position de hors-jeu, aujourd'hui contestée par les Canaris. Felice Mazzu s'est même senti volé.