La douche froide pour le Club de Bruges: les Blauw&Zwart sombrent dans les 10 dernières minutes

L'Antwerp a remporté 2-1 son match face au Club Bruges, ce dimanche, lors de la 24e journée de Jupiler Pro League. Hans Vanaken (23e, 0-1), Mohamadou Doumbia (86e, 1-1) et Tjaronn Chery (89e, 2-1) ont marqué les buts de la partie. Cette victoire permet aux Anverois de se repositionner provisoirement à la 3e place (40 points), tandis que les Brugeois, deuxièmes (48pts), ratent l'occasion de rester dans le sillage de Genk (54pts).

Les champions en titre ont d'emblée imprimé leur rythme et leur volonté à la rencontre, les Anversois devant se contenter de contenir le Club. Dominateurs, les Brugeois trouvaient la faille grâce à leur capitaine, Hans Vanaken, dans la première partie du match (23e, 0-1). Et même si l'Antwerp tentait de réagir après le but, Bruges gérait et rentrait au vestiaire avec un avantage d'un but au marquoir.