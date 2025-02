La fin des playoffs? Voici le nouveau format qui tient la corde en Pro League

Un retour à un format à dix-huit équipes, et non plus seize, sans playoffs sera présenté comme première proposition pour le championnat de Belgique de football lors de l'Assemblée générale de la Pro League, jeudi. Le nouveau format pourrait même déjà entrer en vigueur la saison prochaine (2025/2026), ce qui entraînerait des changements tardifs pour la saison en cours.