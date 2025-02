Édito: Karetsas, les racines plutôt que la reconnaissance

Konstantinos Karetsas a donc fait le choix de jouer pour l’équipe nationale grecque. C’est sa décision et la Belgique du football (ses supporters, ses décideurs, ses équipiers) ne peuvent que l’accepter et finalement respecter sa position.

Toutefois, on peut émettre un avis ou quelques réserves sur ces choix posés de manière générale par les binationaux sans perdre de vue que ce sujet est délicat, tant il peut déchainer les passions. Le jeune milieu offensif de Genk est né il y a 17 ans en Belgique. Il a effectué toute sa formation au sein des académies belges. Il a défendu les couleurs de la Belgique en U15, U16, U17 et U21. Son parcours a façonné le joueur qu’il est, au-delà de l’immense talent qu’il est sans contestation possible.