La Pro League organisera le championnat féminin à partir de la saison 2023-2024

Pour Lorin Parys, le CEO de la Pro League, il s'agit d'une étape logique pour la Super League féminine. "Une Lotto Super League qualitative avec des équipes ambitieuses et plus de visibilité va inspirer des milliers de jeunes filles chaque semaine d'enfiler des crampons. Cela amène aussi un vivier plus grand et qualitatif pour les Red Flames. De cette manière, nous renforçons le football féminin avec l'URBSFA et les ailes linguistiques, de la base au sommet."

Après la Jupiler Pro League, la Challenger Pro League et la Coupe de Belgique, la Lotto Super League devient ainsi la quatrième compétition organisée par la Pro League. La saison 2023-2024 du championnat féminin débutera à la fin du mois d'août, avec dix équipes, une de moins que la saison dernière. Alost n'a en effet pas introduit de demande de licence. La Pro League compte sur un plus grand nombre d'équipes pour les années à venir.

Manu Leroy, le CEO intérimaire de l'URBSFA, veut poursuivre le développement du football féminin via ce partenariat. "Avec plus de 50.000 membres, le football est le sport collectif le plus populaire au niveau féminin. Mais il y a encore une grande marge de progression. Seuls 10% des pratiquants du football en Belgique sont des femmes. C'est pourquoi, nous avons l'objectif avec Voetbal Vlaanderen et l'ACFF d'avoir une croissance annuelle de 10 % afin que plus de 5.000 filles et femmes jouent au football."