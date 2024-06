L'annonce du calendrier ouvre l'appétit de Jesper Fredberg: "J'ai hâte de recommencer"

"Lorsque le calendrier est annoncé, la saison commence un peu. Je pense que la saison précédente a été digérée. On ressent beaucoup d'émotions dans ces moments-là, à la fin d'une compétition. Mais quand on regarde les événements d'un point de vue détaché un peu plus tard, cela devient souvent plus clair. Nous avons touché le titre du bout des doigts et cela lui donne une saveur supplémentaire. Le club a très faim".

En effet, un nouveau mercato estival se profile pour le directeur sportif des Mauves. "Nous voulons à nouveau recruter des joueurs forts. Nous voulons former la meilleure équipe possible, une équipe plus forte que cette saison et capable de jouer à nouveau le titre. Bien sûr, je ne contrôle pas tout non plus. Parfois, vous devez laisser partir des joueurs plus vite que vous ne le souhaitez."

Fredberg semble ainsi faire référence au départ imminent du défenseur Zeno Debast. Le Diable Rouge a confirmé plus tôt dans la journée à Het Laatste Nieuws qu'il quitterait Anderlecht pour le Sporting Lisbonne, champion du Portugal, la saison prochaine.