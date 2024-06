Le Cercle Bruges transfère définitivement Flavio Nazinho

Nazinho, 20 ans, a joué 23 matches sous le maillot brugeois la saison dernière et compte un but. "Nous sommes convaincus, sur la base de ses matchs et de ses entraînements, que Nazinho a le potentiel pour amener le Cercle à un niveau supérieur grâce à sa vitesse, son excellente mentalité et sa polyvalence. Flavio peut être employé en tant que latéral, piston ou ailier. De plus, Flavio est déjà parfaitement familiarisé avec nos principes de jeu et s'est intégré au groupe", a déclaré le directeur technique du Cercle, Rembert Vroman.

Le Cercle Bruges a réalisé d'excellentes performances la saison dernière, terminant à la cinquième place en phase classique. Au bout des Champions' Playoffs, l'équipe de Miron Muslic a ensuite terminé à une belle quatrième place, ce qui lui a permis de se qualifier pour le deuxième tour préliminaire de l'Europa League.