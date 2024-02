Louis Lambert, champion avec l'Antwerp en 1957, est décédé à 92 ans

Lambert a joué 144 rencontres pour le 'Great Old'. Lors de la saison 1956-1957, il a décroché le quatrième titre de champion de Belgique de l'histoire du matricule 1 en disputant toutes les rencontres. En 2023, l'Antwerp avait mis fin à 66 années de disette en remportant son cinquième titre.

"Louis pouvait parler avec enthousiasme de sa carrière. Le 11 novembre dernier, il a encore donné le coup d'envoi de notre match à domicile contre le Standard. Il s'est tenu rayonnant dans le rond central et a reçu les applaudissements de son Bosuil. Après sa carrière de joueur, il a été entraîneur de jeunes pendant un certain temps. Sa passion était d'amener les jeunes à jouer au football et à s'améliorer", peut-on lire dans le communiqué.