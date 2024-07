L'Union Saint-Gilloise recrute le Canadien Promise David en première division estonienne

Surnommé 'Tobi', David a bourlingué pendant sa jeune carrière et a déjà connu cinq pays à 22 ans. Il a été formé au Toronto FC et a joué au Vaughan Azzurri (2016-2019) dans son pays natal, avant de découvrir l'Europe en Croatie, au NK Trnje Zagreb (2019-2021). David est revenu en Amérique du Nord, à Tulsa (2021), et s'est ensuite rendu à Malte, où il a joué pour La Vallette (2022) puis le Sirens FC (2022-2023).

Finalement, Promise David s'est illustré en D1 estonienne l'année dernière, avec 14 buts en 16 matchs, ainsi que 3 passes décisives.