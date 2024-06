L'Union veut lever 2,5 millions d'euros via un prêt sous forme de financement participatif

L'Union Saint-Gilloise et la plateforme de financement participatif Look&Fin ont annoncé jeudi l'ouverture d'une campagne de crowdlending (un prêt sous forme de financement participatif) pour un montant de 2,5 millions d'euros. Cette somme sera destinée au paiement d'un versement anticipé sur l'impôt sur les bénéfices réalisés par le club en 2024.

Les prêts et rachats d'actions sont monnaie courante dans le monde du football belge, pour permettre aux clubs d'éponger des dettes ou de payer anticipativement des impôts. Le modèle proposé jeudi par l'Union Saint-Gilloise pour un versement anticipé d'impôt se veut cette fois plus original. Le vice-champion de Belgique a fait appel à la plateforme Look&Fin pour lever 2,5 millions d'euros en une semaine par le biais d'un prêt sous forme de financement participatif.

"Nous voulons innover et démontrer que non seulement nous nous acquittons de nos impôts dans les meilleurs délais, mais que nous trouvons également les solutions de financement les plus flexibles", justifie le CEO de l'Union Saint-Gilloise Philippe Bormans par voie de communiqué.

Le club bruxellois avait clôturé son exercice 2022-2023 avec un bénéfice après impôts de près de trois millions d'euros. Le président Alex Muzio avait déclaré l'hiver dernier dans La Dernière Heure s'attendre "à un nouveau bénéfice dans les comptes 2023-2024", grâce aux transferts réalisés ces trois dernières saisons.