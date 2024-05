Marie Detruyer aurait aimé quitter OHL avec un trophée collectif

"C'est une récompense pour ma saison individuelle, mais collectivement c'était un peu moins bon", a confié Detruyer, qui a marqué huit buts et délivré trois assists, lundi, lors des Pro League Awards. OHL a terminé troisième du championnat et a été battu par le Club YLA aux tirs au but en finale de la Coupe de Belgique. "Nous aurions aimé gagner la coupe. Je ne sais pas où cela s'est mal passé. En tant que groupe, nous nous entendons bien. C'est dommage de perdre de la sorte. Mais c'est ainsi, et nous pouvons apprendre de cela."

Detruyer, 20 ans, va quitter OHL après cette saison. "J'aurais gagné avec plaisir un trophée collectif, mais ce n'était pas le cas. Nous ne pouvons pas revenir en arrière." La milieu de terrain est cité à l'Inter Milan. "Il y a beaucoup de rumeurs. Il y aura plus d'infos dans le courant de la semaine prochaine, ou la suivante."