OHL ramène Birger Verstraete en Belgique

"Je suis très heureux d'être ici", a déclaré Verstraete sur le site du club. "OH Louvain est un beau club et j'ai vraiment hâte de commencer et de rencontrer mes coéquipiers. C'est parfait que je puisse encore participer à une grande partie du stage de préparation. Mes ambitions ? J'espère apporter mon leadership et mon expérience pour aider le club à faire mieux que l'année dernière."

L'aventure grecque de l'ancien Diable Rouge aura donc été de courte durée. Aris l'avait recruté seulement en septembre dernier en provenance de l'Antwerp, où il n'entrait plus dans les plans. Le Great Old l'avait déjà prêté auparavant à Malines.