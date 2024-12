Pro League: Charleroi se fait peur mais s'impose face à Saint-Trond pour le retour de Felice Mazzù au Mambourg

Après un premier quart d'heure animé avec de belles opportunités de chaque côté, Charleroi prenait les choses en main dans ce match. Et les Carolos étaient récompensés, ou plutôt gâtés à la 37e minute de jeu quand Godeau jaugeait mal la trajectoire d'un ballon facile, laissant le soin à Heymans d'ouvrir le score.

En seconde période, Charleroi ne tardait pas à faire le break via Titraoui, parfaitement servi en retrait après un bon travail de Petris sur le côté droit. Les Zèbres semblaient alors satisfaits du résultat et laissaient le ballon à Saint-Trond. Les Canaris tardaient à en profiter, mais finissaient, à la 90e minute, par réduire l'écart via l'inévitable Bertaccini et une tête rageuse au second poteau.