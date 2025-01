Pro League: l'Union Saint-Gilloise déroule face au Beerschot et monte sur le podium

Largement dominatrice et en supériorité numérique pendant une heure, l'Union Saint-Gilloise a surclassé le Beerschot (0-4) lors de la 23e journée de Jupiler Pro League à Anvers dimanche. Ce succès permet à l'Union de monter à la troisième place du classement avec 40 points, trois de plus que l'Antwerp et quatre de plus qu'Anderlecht, qui reçoit Malines.

Deux minutes plus tard, Ousseynou Niang a doublé la mise en héritant du ballon aux abords de la surface et en l'envoyant d'une frappe brossée dans le petit filet opposé (18e). Si les Anversois ont tenté de réagir, avec notamment une frappe dans de Thibaud Verlinden dans un angle fermé (28e), ils ont subi un nouveau coup dur avec l'expulsion de Faisal Al Ghamdi pour une semelle appuyée sur Niang (33e).

Dans la foulée, l'Union a inscrit un troisième but via Ivanovic, qui a reçu le ballon dans la surface après un arrêt de Shinton et a marqué dans le but vide (37e). Les Bruxellois ont davantage contrôlé leur avantage en deuxième mi-temps, mais ont encore enfoncé le clou avec un but de Promise David: lancé en profondeur dans l'axe, le Canadien a pris la défense adverse de vitesse avant de crocheter Shinton et de pousser le ballon dans le but vide (65e).

En fin de rencontre, le Beerschot a manqué de sauver l'honneur, mais la déviation de Ross Sykes vers son propre but a touché le poteau (83e).