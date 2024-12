Pro League: l'Union Saint-Gilloise impressionne et déborde La Gantoise pour grimper dans le top 5

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 1-3 sur la pelouse de La Gantoise grâce aux buts de Promise David (30e), Ross Sykes (52e) et Anouar Ait El Hadj (54e), jeudi, lors de la 20e journée du championnat de Belgique de football. Andri Gudjohnsen a réduit l'écart (61e). Les Unionistes dépassent leurs adversaires du jour au classement et prennent la cinquième place.

Dans une première période équilibrée, les deux équipes ont eu tour à tour l'occasion d'ouvrir le score, à moins d'une minute d'intervalle. Après s'être infiltré côté gauche Franjo Ivanovic a frappé au but, trouvant Davy Roef sur sa route (24e). L'action s'est poursuivie dans le camp d'en face et Archie Brown s'est présenté devant Anthony Moris, qui a remporté le duel (25e).

Après un but d'Omri Gandelman annulé sur indication du VAR pour une faute de main (29e), l'Union a ouvert le score. Au pressing, Ivanovic a intercepté le ballon dans le camp gantois et lancé David, qui n'a pas tremblé devant Roef (30e). L'Union a pris le large en début de seconde période. Roef a mal négocié sa sortie sur corner, ce dont Ross Sykes a profité pour doubler la mise (52e). Deux minutes plus tard, Noah Sadiki a effectué un bon travail côté gauche avant de servir en retrait Anouar Ait El Hadj, qui a envoyé en un temps le ballon dans la lucarne de Roef (54e).