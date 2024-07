Raymond Mommens nommé responsable du recrutement à Charleroi

Mommens, 65 ans, a évolué à Charleroi durant sa carrière de joueur, entre 1986 et 1997. Il était resté au club à la fin de sa carrière pour intégrer le staff technique et avait même assuré un intérim à la tête de l'équipe entre décembre 1999 et mars 2000. Il était revenu à Charleroi en tant que recruteur entre 2007 et 2010.

"Raymond revient à Charleroi, le club de son cœur, avec une expérience énorme et un réseau de qualité", a indiqué le Sporting dans un communiqué. "Son œil avisé va nous permettre d'encore plus travailler sur nos recrutements en cours et futurs. Son rôle sera clairement de prévoir d'une part un 'back up' pour chaque poste en cas de départ au sein de l'effectif professionnel ainsi que d'autre part de mettre en place une nouvelle politique de 'scouting' du territoire belge et des jeunes joueurs pouvant évoluer à terme en U23 et puis accéder à notre noyau Pro.