Réforme de la Pro League: la première réunion est terminée, voici ce qui a été décidé

"Une assemblée générale de la Pro League s'est tenue ce matin dans les bureaux de la Pro League à Diegem. Les clubs se sont réunis une première fois en séance plénière afin de discuter du format de compétition et de la clé de répartition. Toutes les catégories de clubs se sont écoutées et les clubs ont décidé de poursuivre la discussion et de se revoir le 20 février", a publié la Pro League dans un communiqué.

Six clubs, le G5 (Anderlecht, Club Bruges, Racing Genk, La Gantoise, Antwerp) et le Standard, avaient fait monter la pression dans une lettre avant la réunion. Ils voulaient aller de l'avant avec un modèle basé sur celui des compétitions européennes et suisse. Selon eux, cette solution répondrait à tous les besoins, mais les petits clubs (nécessaires pour obtenir une majorité des deux tiers) n'étaient pas convaincus pour procéder à un vote dès ce lundi.

Selon les six clubs demandeurs "une réforme n'est plus seulement une option, c'est une nécessité". Ils estiment aussi que sans une formule valable, le contrat avec DAZN, détenteur des droits télévisés, serait remis en cause.

Le format préconisé par les ténors du football national réunirait seize clubs. Mais le nombre de matchs serait réduit et ne permettraient pas à toutes les équipes de jouer à domicile et à l'extérieur les unes contre les autres en saison régulière. Il n'y aurait plus de playoffs de relégation, pas de division des points dans les Champion's Play-Offs, mais davantage de matchs à enjeu en Europe Play-Offs.