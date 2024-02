Rejoint par Malines, Anderlecht n'a toujours pas gagné en 2024

Alors qu'il a mené à deux reprises via Thorgan Hazard (8e) et Luis Vazquez (78e), Anderlecht a concédé un troisième 2-2 à Malines, jeudi. Après 23 journées, les Bruxellois sont deuxièmes avec 45 points, dix de moins que l'Union. S'accrochant grâce à Bill Antonio (53e) et Geoffry Hairemlans (90e), le Kavé est 9e (29 points).