Surchauffe du vestiaire, toilettes condamnées: le Patro Eisden risque une sanction pour ses manœuvres contre Charleroi

Le Patro Eisden et son entraîneur Stijn Stijnen devront se présenter le mardi 3 décembre devant le Comité disciplinaire pour le football professionnel de l'Union belge. Il sera question du match de Coupe de Belgique à domicile contre Charleroi le 29 octobre dernier. Avant cette rencontre, les visiteurs ont été traités de manière antisportive et non conforme aux principes de fair-play, selon le parquet fédéral.