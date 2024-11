"Une faute professionnelle" du Standard, le retour du sauveur Lukaku: le Vestiaire revient sur toute l'actualité du football belge

Pour commencer, place au focus sur le Standard. Les Rouches ont totalement sombré contre La Gantoise (5-0) après une nouvelle prestation délicate. Pour nos consultants, il n'y a rien à espérer pour cette équipe. "On ne sait plus ce qu'il faut faire", estime même Kevin Sauvage. "C'est une faute professionnelle. Je veux bien qu'il y ait eu des occasions, mais il y a des choses qu'on a vues à Gand...", a-t-il regretté.

L'équipe du Vestiaire était réunie ce lundi pour décrypter toute l'actualité de la semaine dans le football belge. Marc Delire, Silvio Proto, Kevin Sauvage et Vincenzo Ciuro revenaient sur l'actualité du championnat, dans un premier temps. Entre la grosse gifle infligée au Standard, la performance d'Anderlecht et la victoire de l'Union, il y avait de quoi faire.

"Vous voyez le Standard beaucoup plus beau qu'il ne l'est en réalité", a réagi Marc Delire, visiblement lassé par le Standard et ses performances. "Je le répète : le Standard, le maximum qu'il peut espérer, c'est la 8ème place. Ils prennent un 5-0 à Gand, mais Gand est beaucoup trop fort", a estimé notre consultant. "Le Standard est à sa place, ça ne me choque pas", a-t-il conclu.

Silvio Proto non plus n'est pas surpris par cette débâcle, mais il avoue ne pas comprendre cette équipe. "Mets-toi à la place des supporters, qui se dit qu'ils vont prendre leur journée pour aller voir le Standard. Quel joueur te fait rêver dans cette équipe ?", a regretté l'ancien gardien. "Tu vas voir qui ?", embraye, dans le même sens, Marc Delire. "Il faut qu'elle évite les play-downs. Tu es plus près de ces play-downs que des play-offs 1 !", a-t-il détaillé à ce sujet.

"Stroeykens est le meilleur joueur du championnat"

Nos experts sont ensuite revenus sur le succès, bien plus séduisant, du Sporting d'Anderlecht. Vainqueur 0-5 du Cercle, le club bruxellois a répondu présent et Kasper Dolberg, auteur d'un triplé, a convaincu nos consultants. Tout comme Mario Stroeykens, qui était au coeur d'un débat enflammé: faut-il vendre, cet hiver ou l'été prochain, l'un des plus grands talents de la formation bruxelloise ?