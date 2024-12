Une élimination de la Coupe et 4 points perdus en une semaine: les fins de match sont fatales au Standard, "il n'y a plus cet influx positif"

Le Standard a raté une belle occasion de faire son entrée dans le top 6 ce weekend, face à OHL. Et comme face à Charleroi dans le choc wallon ou face à Genk, cette semaine, en Croky Cup, c'est dans les derniers moments du match que les Rouches ont craqué.

"Quoi qu'il arrive, ce n'est plus le même Standard en seconde période, il n'y a plus cet influx positif qu'il y a en première mi-temps", observe Kevin Sauvage avant de poursuivre. "Il peut y avoir plusieurs raisons: peut-être le plan de jeu, mais aussi un manque de qualité sur le banc et puis, mentalement, les joueurs peuvent se dire que ça leur est déjà arrivé et qu'il ne faut pas que ça leur arrive encore".