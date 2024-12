Un temps additionnel encore fatal au Standard, un petit "dikkenekisme" à l'Union: Le Vestiaire vous dit tout sur le football belge

Charleroi a livré l'une de ses prestations les plus abouties ce dimanche à l'Antwerp. Avec une victoire nette (1-3), et qui aurait dû être plus lourde, les Carolos tiennent leur match référence cette saison et ont peut-être trouvé leur buteur en la personne de Nikola Stulic. Le Serbe a été l'auteur d'un doublé, mais aussi de quelques ratés, et incarne désormais l'espoir d'une efficacité manquante depuis le début de la saison.

Le Standard, lui, a une nouvelle fois perdu des points dans le temps additionnel ce samedi, face à OHL. Une mauvaise habitude trop fréquente dans le chef des Liégeois et qui coûte de (trop) nombreux points. "Ce n'est plus le même Standard en seconde période, il n'y a plus cet influx positif", confirme d'ailleurs Kevin Sauvage dans l'épisode du jour.