Une réalisation magnifique: les supporters de Charleroi dévoilent un tifo génial pour les 120 ans du club

Cette année, le Sporting de Charleroi fêtait ses 120 ans. Le club passe ainsi un joli cap et dans les tribunes, les supporters n'ont pas manqué de célébrer ce moment. Ils l'ont fait en déployant un superbe tifo, recouvrant deux tribunes du stade, lors de la rencontre de championnat jouée contre OHL.

Une réalisation à la fois énorme et jolie, qui est en train de faire le tour des réseaux sociaux. Charleroi, 9ème du classement, n'a plus gagné depuis le 15 septembre et tentera de mettre fin à cette série pour faire honneur à ce tifo grandiose.